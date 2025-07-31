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Основные принципы Хартии устойчивости человеческого капитала одинаковы для компаний из разных сфер экономики, ведь они ориентированы на человекоцентричность, уважение друг к другу, восстановление и возвращение ветеранов. Об этом рассказала директор по устойчивому развитию (HRD) компании Метинвест Татьяна Петрук в интервью Екатерине Осадчей для Human Capital Podcast. В разговоре приняли участие другие подписанты документа — представители Министерства экономики и ПриватБанка.

«Хартия – это сильный, продуманный документ, открытый для любого бизнеса — большого, среднего или малого. И если компания присоединяется к принципам Хартии, выиграют все: и бизнес, и государство, и, самое главное, работники», — говорит Петрук.

Она отметила, что война изменила подходы к ведению бизнеса и сегодня в центре внимания как государства, так и компаний находится человек. Сейчас в Метинвесте открыто около 4 тысяч вакансий, однако найти квалифицированных специалистов на рынке труда сложно из-за выезда людей в более безопасные регионы. Ситуация усугубляется еще и тем, что предприятия компании расположены вблизи линии фронта — в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.

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«Хартия, прежде всего, направлена на то, чтобы построить рынок труда и изменить подход к поиску и обучению персонала, где человек — в центре. И Метинвест так работает: мы уже сейчас перестраиваем свои процессы и планируем производство с учетом квалифицированных специалистов. Именно поэтому инвестируем в обучение, адаптацию и реинтеграцию персонала», – объяснила она.

По мнению Петрук, один из важнейших пунктов Хартии – возвращение и реинтеграция ветеранов в гражданскую жизнь. Кроме того, это возможности для обучения и развития, а также равные права для женщин и мужчин.

В Метинвесте уже работают женщины на должностях, ранее считавшихся сугубо мужскими, отметила HRD Метинвеста. «У нас водитель экскаваторов, машинисток кранов. До остановки производства в Покровске там работали женщины даже под землей. Конечно, для расширения таких возможностей нужны условия — инвестиции, переобучение, время. Но самое главное – это мотивация самих женщин. А она есть», – добавила Татьяна Петрук.

По ее мнению, именно украинки и украинцы станут движущей силой будущего обновления страны. «Особая надежда – на молодежь, которую важно возвращать домой и привлекать к восстановлению. Ведь самое молодое поколение – это наше будущее», – сказала Татьяна Петрук.

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Напомним, Украина приняла Хартию устойчивости человеческого капитала во время Ukraine Recovery Conference 2025 года 11 июля в Риме. От государства документ подписали Министерство экономики Украины, Министерство по делам ветеранов Украины и Национальный банк Украины, а со стороны бизнеса - Метинвест, ПриватБанк, ДТЭК и "Нафтогаз Украины". Всего в Хартию готовы присоединиться более 100 украинских компаний. В планах государства привлечь около полутысячи бизнесов.

Цель Хартии – предоставить бизнесу действенные инструменты для поддержки и развития человеческого капитала – от помощи ветеранам, ВПЛ, людям с инвалидностью, молодежи до внедрения инклюзивности и борьбы с гендерными стереотипами.