"У нас катастрофа": врач предупредил украинцев о потенциальном коллапсе медицинской системы из-за COVID-19

По словам Жиравецкого, сейчас большая нагрузка на медсистему и вскоре может не хватить врачей и коек для больных.
В Украине из-за стремительного распространения коронавируса через 10-14 дней может быть коллапс медицинской системы. Сейчас в стране катастрофическая ситуация с госпитализациями больных — за минувшие сутки 5 924 пациентов попали в больницы.
Об этом предупредил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.
"У нас катастрофа по госпитализаций — 5 924 в сутки это новый рекорд! Новых случаев более 20 тысяч, летальных 386, но если больницы будут такими темпами заполняться будет коллапс за 10-14 дней. Не хватит медиков и кроватей, пожалуй, тоже", — написал Жиравецкий.
По его мнению, чтобы остановить волну коронавируса, Украине нужен новый план.
"Нужен новый план остановки волны, потому что только вакцинацией мы этого не сделаем, к сожалению", — добавил медик.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, многие люди после перенесенного COVID-19 страдают когнитивную дисфункцию. Речь идет о проблемах с памятью, многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусировкой. Нарушения фиксируются у пациентов даже через 7 месяцев после выздоровления.
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