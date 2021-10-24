"У нас катастрофа": врач предупредил украинцев о потенциальном коллапсе медицинской системы из-за COVID-19

"У нас катастрофа": врач предупредил украинцев о потенциальном коллапсе медицинской системы из-за COVID-19

По словам Жиравецкого, сейчас большая нагрузка на медсистему и вскоре может не хватить врачей и коек для больных.

В Украине из-за стремительного распространения коронавируса через 10-14 дней может быть коллапс медицинской системы. Сейчас в стране катастрофическая ситуация с госпитализациями больных — за минувшие сутки 5 924 пациентов попали в больницы.

Об этом предупредил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.

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"У нас катастрофа по госпитализаций — 5 924 в сутки это новый рекорд! Новых случаев более 20 тысяч, летальных 386, но если больницы будут такими темпами заполняться будет коллапс за 10-14 дней. Не хватит медиков и кроватей, пожалуй, тоже", — написал Жиравецкий.

По его мнению, чтобы остановить волну коронавируса, Украине нужен новый план.

"Нужен новый план остановки волны, потому что только вакцинацией мы этого не сделаем, к сожалению", — добавил медик.

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