"У нас нет альтернативы": Зеленский прокомментировал заявления о создании Украиной ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не подменять значение его слов и не искать скрытые смыслы, так как Украина не планирует создавать собственное ядерное оружие.

Об этом он заявил на совместном брифинге с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

"Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создать ядерное оружие. Я сказал, что когда был подписан Будапештский меморандум, Украина отдала ядерное оружие, а Россия, Китай и США заверили, что у нас будут гарантии безопасности, территориальной целостности и суверенитета. Это то, что я сказал. И это означает, что мы отдали наше ядерное оружие. И эти люди, которые были партнерами тогда, должны были нам предоставить гарантии безопасности", – сказал президент.

Он добавил, что, несмотря на обязательства, которые взяли на себя государствами-подписантами Будапештского меморандума, Украина так и не получила реальной защиты, когда Путин начал оккупировать украинские территории.

"Никогда за все эти годы, во время революции, за последние 10 лет, во время… Это значит, что Будапештский меморандум не является для нас хорошей защитой, это не настоящий зонтик. И поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал. Но мы не строим ядерное оружие. Пожалуйста, не меняйте содержание месседжей. Украина будет в НАТО, а до этого мы сделаем все, чтобы у Украины было все, что нужно для победы", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, у Зеленского отреагировали на публикацию BILD о готовности Украины создали атомную бомбу за несколько недель. Советника президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал подобные заявления "глупостями".

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