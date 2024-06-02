У нас нет "плана Б" на случай поражения Украины — премьер Эстонии

Каллас отметила, что победа Украины означает не только вопрос территории.

Украина должна получать больше помощи от стран Запада для победы над российскими агрессорами, поскольку нет "плана Б" на случай поражения Киева.

Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас, информирует BBC.

"У нас нет "плана Б" на случай победы РФ, потому что тогда мы перестанем сосредотачиваться на "плане А", – заявила Каллас.

Она заявила, что Эстония выделяет в помощь Украине более 1% ВВП.

"Если бы каждая страна НАТО сделала это, Украина бы победила", — убеждена премьер-министр.

Кроме того, Каллас отметила, что победа Украины означает не только вопросы территории.

"Если Украина присоединится к НАТО, даже не имея определенную территорию, то это будет победой, потому что она будет под зонтиком НАТО", — отметила Каллас.

Она отметила, что в Таллине отлично размоют, что если Россия победит в Украине, она сразу обратит свое внимание на страны Балтии, стремясь вернуть их под свой контроль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии сделали заявление о размещении войск в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Блинкен анонсировал "очень мощный пакет помощи" Украине на Вашингтонском саммите НАТО.

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