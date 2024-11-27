"У нас нет времени": полковник 93-й ОМБр о продолжительности войны и новых вызовах

Война России против Украины не один год. Именно поэтому необходимо реализовывать все то, что делает нас более эффективными и прочными.

Об этом в интервью "Радио Хартия" сказал Павел Палиса, командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", полковник Вооруженных сил Украины.

"Это война не на один год. И даже мир — это будет просто перерыв между последующими этапами войны. Поэтому сейчас самое важное все, что делает нас эффективнее, все, что делает нас крепче, воплощать в жизнь. Потому что времени у нас на это все нет", — отметил военнослужащий.

Он добавляет, что уже сейчас нужно закладывать фундамент в подготовке армии, в мобилизационных взглядах и так далее. Палиса также констатировал, что о построении "армии будущего" с нуля пока речь не идет.

"Сейчас у нас не получится разогнать армию и создать на ее месте ту, о которой мы мечтаем, которую мы хотим. Эта трансформация должна проходить, как говорится, с колес. Другого варианта у нас нет. Но опять же это нужно делать. Потому что если ничего не делать, результата нас будет, скажем так, не тот, который для нас приемлем", — резюмировал Павел Палиса.

Ранее The Economist написали, что потери Украины в войне могут составлять не менее 60-100 тыс. погибших военных. Возможно, еще 400 тыс. бойцов получили серьезные ранения, чтобы продолжать участвовать в боях.

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