«У нас ничего не осталось»: Reuters рассказала историю киевлянки, потерявшей квартиру из-за удара РФ

Разрушенный дом. Фото Ирины Плеховой

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Российские обстрелы продолжают уничтожать не только жизнь украинцев, но и нашу национальную память. В результате недавней вражеской атаки на Киев одна из столичных семей потеряла уникальную частную коллекцию культурных памятников.

Историю семьи рассказывает новостное агентство Reuters.

Ирина Плехова шаталась, переступая по пепле семейных сокровищ, таких как обугленные книги, обгоревшие иконы и расплавленные четки в своей киевской квартире, поврежденной в четверг, 2 июля, в результате российского авиаудара.

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По ее словам, четку ее семье подарил Папа Франциск.

«У нас ничего не осталось», — сказала Плехова, 42-летняя менеджер по культуре. «Все полностью сгорело».

Также были уничтожены ценные вещи, которые Плехова и ее муж, кинорежиссер собирали в течение десятилетий. Супруги жили в здании вблизи крупнейшего в стране киноархива, где традиционно проживали украинские кинематографисты.

«Второй день я корчусь, что не сохранились иконы. Священное Писание, сотни книг с автографами шестидесятников и наших современников, первые издания репрессированных писателей, первые книги независимой Украины, картины наших художников», — добавила Плехова в своем Фейсбуке.

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Во время предварительного нападения 15 июня он был несколько поврежден, но обломки от удара в четверг вызвали пожар, охвативший значительную часть сооружения.

Среди утраченных вещей было около 5000 старых книг, икона, которую ее бабушка хранила во время Второй мировой войны, и кассеты со старыми видеоматериалами, которые супруги планировали передать в архив.

В прошлом месяце Успенский собор Киево-Печерской лавры — одно из самых святых мест в Украине — был сильно поврежден в результате умышленного нападения.

Плехова отмечает, что Россия пытается стереть украинскую культуру.

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В комментарии «Детектор медиа» Ирина Плехова добавила, что на момент атаки они с мужем — режиссером Олегом Черным — находились в квартире. Им удалось забрать чемодан с документами. Супруги также помогли двум старшим соседям выбраться из квартир.

«Мы не повреждены, что-то болит, но это некритично. Психологически не очень в сознании», — поделилась культурная менеджер.

Напомним, что квартиры сразу двух украинских режиссеров — Ирины Целик и Олега Черного — пострадали в результате жутких обстрелов Киева.

В результате ракетной атаки и атаки беспилотников в четверг, 2 июля, одной из худших атак на Киев за более четырех лет войны, погибли 30 человек.

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