У нас рабства нет — Зеленский о выезде за границу
Зеленский сделал резкое заявление о выезде украинцев за границу и прокомментировал, можно ли вернуть уехавших.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине «рабства нет», поэтому все имеющие разрешение могут свободно выезжать за границу.
Об этом глава государства сказал в разговоре с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.
«Рабства в Украине нет — и те люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, они имеют право уехать. Те, кто хотят, они могут ехать», — заверил Зеленский.
Президент отметил, что вернуть людей из-за границы можно не призывами, а условиями жизни и верой в будущее страны. Люди возвращаются, когда видят перспективы.
«Уехавшие люди будут возвращаться. Люди с техническим образованием — это восстановление государства. Все пригодятся. Надо восстанавливаться технически, технически. И энергетика, и сельское хозяйство. Но технологии, прежде всего», — подытожил он.
