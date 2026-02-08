Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине «рабства нет», поэтому все имеющие разрешение могут свободно выезжать за границу.

Об этом глава государства сказал в разговоре с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

«Рабства в Украине нет — и те люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, они имеют право уехать. Те, кто хотят, они могут ехать», — заверил Зеленский.

Президент отметил, что вернуть людей из-за границы можно не призывами, а условиями жизни и верой в будущее страны. Люди возвращаются, когда видят перспективы.

«Уехавшие люди будут возвращаться. Люди с техническим образованием — это восстановление государства. Все пригодятся. Надо восстанавливаться технически, технически. И энергетика, и сельское хозяйство. Но технологии, прежде всего», — подытожил он.

