"У нас сегодня второй день рождения": во время эвакуации из Донецкой области волонтеры натолкнулись на солдата армии РФ

Украинские волонтеры во время эвакуации мирного населения из Украинского в Донецкой области эвакуационно встретили российского солдата. К счастью, им удалось вернуться из населенного пункта целыми и невредимыми.

Кадры волонтеры обнародовали в Сети.

Волонтеры во время эвакуации гражданских из Донецкой области наткнулись на солдата армии РФ

"Назвать его адекватным? Может быть, потому что мы все еще живи, здоровы, и мы уехали, нас отпустили. Назвать его глупым? Тоже может быть, потому что он шел на нас без брони, без каски, с одним автоматом, не зная, со оружием мы или нет", — рассказал волонтер.

Напомним, в городе Горняк Донецкой области правоохранителям удалось эвакуировать под обстрелом вражеского дрона две семьи с детьми

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