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"У нас сегодня второй день рождения": во время эвакуации из Донецкой области волонтеры натолкнулись на солдата армии РФ

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"У нас сегодня второй день рождения": во время эвакуации из Донецкой области волонтеры натолкнулись на солдата армии РФ

Во время эвакуации из Донбасса волонтеры натолкнулись на солдата армии РФ

Оккупант вышел к украинцам с автоматом.

Украинские волонтеры во время эвакуации мирного населения из Украинского в Донецкой области эвакуационно встретили российского солдата. К счастью, им удалось вернуться из населенного пункта целыми и невредимыми.

Кадры волонтеры обнародовали в Сети.

Волонтеры во время эвакуации гражданских из Донецкой области наткнулись на солдата армии РФ

Волонтеры во время эвакуации гражданских из Донецкой области наткнулись на солдата армии РФ

"Назвать его адекватным? Может быть, потому что мы все еще живи, здоровы, и мы уехали, нас отпустили. Назвать его глупым? Тоже может быть, потому что он шел на нас без брони, без каски, с одним автоматом, не зная, со оружием мы или нет", — рассказал волонтер.

Напомним, в городе Горняк Донецкой области правоохранителям удалось эвакуировать под обстрелом вражеского дрона две семьи с детьми

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