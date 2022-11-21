У нас сейчас есть историческая возможность раз и навсегда защитить украинскую волю – Зеленский

Президент напомнил, что было много угроз свободе наших людей и самому существованию украинцев, но народ прошел через это.

Сегодня уже девятая годовщина начала Майдана – Революции Достоинства. Девятая... Но свободе и достоинству украинского народа – более тысячи лет. Следует об этом помнить.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 21 ноября.

"Было много угроз свободе наших людей и самому существованию украинцев. Но народ прошел через это. И сейчас мы с вами имеем историческую возможность раз и навсегда защитить украинскую волю. Верю, что так и будет. Я благодарю каждого и каждого, кто поддерживает наше государство! Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Вечная слава и уважение всем, кто отдал свою жизнь за свободу для нашего народа! Слава Украине!", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 22 января 2014 года в Киеве начался самый трагический этап Революции Достоинства. В тот день погибли первые ее участники. Впоследствии их стали называть Небесной Сотней. Сергей Нигоян с Днепропетровщины получил смертельное ранение в голову. От огнестрельного ранения в сердце погиб белорус Михаил Жизневский.

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