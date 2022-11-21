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У нас сейчас есть историческая возможность раз и навсегда защитить украинскую волю – Зеленский

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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У нас сейчас есть историческая возможность раз и навсегда защитить украинскую волю – Зеленский

Фото: Associated Press

Президент напомнил, что было много угроз свободе наших людей и самому существованию украинцев, но народ прошел через это.

Сегодня уже девятая годовщина начала Майдана – Революции Достоинства. Девятая... Но свободе и достоинству украинского народа – более тысячи лет. Следует об этом помнить.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 21 ноября.

"Было много угроз свободе наших людей и самому существованию украинцев. Но народ прошел через это. И сейчас мы с вами имеем историческую возможность раз и навсегда защитить украинскую волю. Верю, что так и будет. Я благодарю каждого и каждого, кто поддерживает наше государство! Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Вечная слава и уважение всем, кто отдал свою жизнь за свободу для нашего народа! Слава Украине!", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 22 января 2014 года в Киеве начался самый трагический этап Революции Достоинства. В тот день погибли первые ее участники. Впоследствии их стали называть Небесной Сотней. Сергей Нигоян с Днепропетровщины получил смертельное ранение в голову. От огнестрельного ранения в сердце погиб белорус Михаил Жизневский.

Праздновали всем майданом как ныне живут пары которые поженились прямо во время революций

Праздновали всем майданом как ныне живут пары которые поженились прямо во время революций

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Дата публикации
Просмотры
369
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