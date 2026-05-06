"У нас такого нет": американец рассказал, почему завидует украинцам
Для украинцев кафе, супермаркет или почтовое отделение на первом этаже собственного дома – это абсолютная обыденность, но для иностранцев такая инфраструктура становится настоящим открытием.
Американский видеоблогер , ныне проживающий в Украине, на днях опубликовал ролик, в котором искренне удивился уровню развития инфраструктуры в обычных украинских жилых комплексах.
Что именно шокировало иностранца и в чем кардинальная разница между бытом в США и Украине, он рассказал на своей странице в социальной сети TikTok.
Все под рукой: от кофейни до стоматологии
На видео молодой человек стоит посреди двора современного украинского ЖК и по очереди указывает на вывески заведений, расположенных прямо на первых этажах жилых домов. Он демонстрирует зрителям стоматологическую клинику, паб, продуктовый магазин, кафе и отделение почты, которые находятся на расстоянии нескольких шагов друг от друга.
«Для нас это очень странно. Вот квартира, и тут же магазинчик. Ты просто захотел, не знаю, молока – спустился вниз и купил. Это очень прикольно», – эмоционально поделился впечатлениями американец.
По его словам, для украинцев такая плотность бизнеса и удобство абсолютно нормальная и привычная. Однако для жителей Соединенных Штатов подобная планировка городов является настоящей редкостью, которую можно встретить разве что в самом центре крупнейших мегаполисов, таких как Нью-Йорк или Чикаго.
Почему в США нельзя выйти за молоком пешком
Блогер объяснил своей аудитории, что в Америке жилые районы (так называемая одноэтажная Америка или комплексы апартаментов) в основном четко отделены от коммерческих зон. Поэтому там практически невозможно просто спуститься на лифте и попасть в ближайший супермаркет или кафе.
Чтобы выполнить любое обыденное дело, например, отправить посылку через местные почтовые службы типа UPS или FedEx, американцам приходится обязательно садиться за руль и ехать на специально отведенную территорию коммерческой инфраструктуры.
Именно поэтому возможность выйти во двор собственного дома чуть ли не в домашней одежде и тапочках, чтобы выпить кофе, купить свежие продукты или послать посылку «Новой почтой», вызвала у иностранца большой восторг.
"У нас такого нет!", - подчеркнул американец.
Он признался, что такая концепция комфортной жизни без повседневной потребности в авто ему очень нравится.
