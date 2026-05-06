"У нас такого нет": американец рассказал, почему завидует украинцам

Американец искренне удивился, как устроены украинские ЖК

Американский видеоблогер , ныне проживающий в Украине, на днях опубликовал ролик, в котором искренне удивился уровню развития инфраструктуры в обычных украинских жилых комплексах.

Что именно шокировало иностранца и в чем кардинальная разница между бытом в США и Украине, он рассказал на своей странице в социальной сети TikTok.

Все под рукой: от кофейни до стоматологии

На видео молодой человек стоит посреди двора современного украинского ЖК и по очереди указывает на вывески заведений, расположенных прямо на первых этажах жилых домов. Он демонстрирует зрителям стоматологическую клинику, паб, продуктовый магазин, кафе и отделение почты, которые находятся на расстоянии нескольких шагов друг от друга.

«Для нас это очень странно. Вот квартира, и тут же магазинчик. Ты просто захотел, не знаю, молока – спустился вниз и купил. Это очень прикольно», – эмоционально поделился впечатлениями американец.

По его словам, для украинцев такая плотность бизнеса и удобство абсолютно нормальная и привычная. Однако для жителей Соединенных Штатов подобная планировка городов является настоящей редкостью, которую можно встретить разве что в самом центре крупнейших мегаполисов, таких как Нью-Йорк или Чикаго.

Почему в США нельзя выйти за молоком пешком

Блогер объяснил своей аудитории, что в Америке жилые районы (так называемая одноэтажная Америка или комплексы апартаментов) в основном четко отделены от коммерческих зон. Поэтому там практически невозможно просто спуститься на лифте и попасть в ближайший супермаркет или кафе.

Чтобы выполнить любое обыденное дело, например, отправить посылку через местные почтовые службы типа UPS или FedEx, американцам приходится обязательно садиться за руль и ехать на специально отведенную территорию коммерческой инфраструктуры.

Именно поэтому возможность выйти во двор собственного дома чуть ли не в домашней одежде и тапочках, чтобы выпить кофе, купить свежие продукты или послать посылку «Новой почтой», вызвала у иностранца большой восторг.

"У нас такого нет!", - подчеркнул американец.

Он признался, что такая концепция комфортной жизни без повседневной потребности в авто ему очень нравится.

