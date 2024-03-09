"У нас тридцать человек туберкулезом заболело": военный об ужасах русского плена

Военный 24-й ОМБр имени короля Даниила Юрий Гринаш, проведший 648 дней в российских тюрьмах, рассказал обо всех ужасах плена.

Об этом передает "Эспрессо.Запад".

По его словам, россияне постоянно избивали, мороли голодом и издевались.

"Сначала нас поставили на колени, связали руки стяжками и читали морали: чего вы западные сюда лезете, мы местные, не хотим вашей поддержки, не хотим быть в Украине. Потом завезли в подвал. Раздели, проверили на татуировки. Спрашивали кто, где служил и участвовали ли в АТО. Одному мужчине прострелили ногу только за то, что он артиллерист", — рассказал военный.

Впоследствии военных поместили в Луганское СИЗО.

Мне повезло. Там было трое следователей. Я попал в нормальный еще. Нас из камеры по несколько забирали на целый день. Некоторые ребята попали к двум лейтенантам, они говорили, если вы ребята заходите и видите украинский флаг на полу, значит вам не повезло. Меня тоже несколько раз избили и заставили в двух видео сняться. А больше ничего", — рассказал Юрий Гринаш.

Также военный рассказал о камерах, в которых держали мужчин.

"Голодом нас морили. Всего где-то 5 ложек каши и кусок хлеба. Каша тоже никакая: ни сладкая, ни соленая и чай такой. Это за один прием пищи. На обед было первое и второе: суп и каша. Суп был такой, я помню В декабре нам дали, что одна ложка пищи была там. Отношение было очень плохое. Нас заставляли постоянно стоять", — добавляет Гринаш.

Каждое утро в камере была утренняя проверка.

"Они каждую камеру открывали, выводили всех. Вне камеры мы передвигались только изогнутые, руки сзади. И один из них проверял камеру, а другие опрашивали. Было такое, что просто били. У меня такое редко было. Раз в несколько месяцев. Шокером по гениталиях. У нас тридцать человек туберкулезом заболело. Из-за плохих условий. Там была очень большая сырость и холодно. Лечения не было". – говорится в сообщении.

Также мы рассказывали об истории любви офицеров, которые пережили бои в Мариуполе и плен, получила продолжение: "Сбылась мечта".

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