"У нас здесь п*здец, все дороги почти перерезаны": оккупант рассказал жене о попадании в окружение

Российский военный рассказал жене, что он с товарищами ждет подкрепления в окружении ВСУ.

Российский военный рассказал жене о попадании в окружение украинскими бойцами.

Разговор захватчика перехватила разведка, сообщает ГУР Минобороны Украины.

"Нас на передовую выдвинули, у нас здесь п*здец. Держим оборону. Сказали, что кроме нас некому, бл*дь. Надо потерпеть, пока придет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти, так что связи может не быть", — говорит оккупант.

По его словам, его командование не разрешило отступать с позиций.

"Сегодня, скорее всего, будет бой. Они уже подошли в километре от нас. Уже ночью здесь стрелковые бои, отступать, сказали, нельзя. Все дороги почти перерезаны. Сегодня ночью почти совсем не спали. Сидели в окружении", — жалуется захватчик.

Оккупанты в перехваченных разговорах часто жалуются на ситуацию на фронте

Один из российских военных в разговоре со своей женой разрыдался, заявив, что ВСУ их берут в окружение, а никто им не хочет помочь.

Еще один оккупант в перехваченном СБУ разговоре с женой жаловался на нехватку боеприпасов, людей, бестолковое руководство и называл себя "мясом".

Ранее Главное управление разведки Минобороны публиковало разговор попавшего в окружение под Лиманом оккупанта. Россиянин сетует на большое количество погибших и радуется мобилизации в России.

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