"У нашей "оборонки" есть нужные результаты": Зеленский провел совещание по ракетной программе

Был также доклад руководителя ГУР.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ракетной программе. Он встретился с главкой, министром обороны, Минстратегпромом, а также руководителями соответствующих предприятий.
Об этом говорилось в обращении президента 10 апреля.
"Серийное производство, новые образцы ракет. Детали не публичны, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты. И главное – чтобы теперь армия реализовала эти результаты. Проговорил сегодня и текущую ситуацию на передовой с главкомом. Был также доклад руководителя ГУР", – добавил он.
Тем временем Россия в очередной раз распространяет дезинформацию о наступлении, чтобы запугать южан Украины. Российская пропаганда заявляет о правобережной Херсонской области.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РДК: Мы сможем их достать! Секретные данные получили! Возмездие за ракетные обстрелы Украины!
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