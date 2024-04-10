"У нашей "оборонки" есть нужные результаты": Зеленский провел совещание по ракетной программе

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ракетной программе. Он встретился с главкой, министром обороны, Минстратегпромом, а также руководителями соответствующих предприятий.

Об этом говорилось в обращении президента 10 апреля.

"Серийное производство, новые образцы ракет. Детали не публичны, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты. И главное – чтобы теперь армия реализовала эти результаты. Проговорил сегодня и текущую ситуацию на передовой с главкомом. Был также доклад руководителя ГУР", – добавил он.

Тем временем Россия в очередной раз распространяет дезинформацию о наступлении, чтобы запугать южан Украины. Российская пропаганда заявляет о правобережной Херсонской области.

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