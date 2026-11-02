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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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"У нее была целая жизнь впереди": история 13-летней Арины из Казатина, которую убил российский дрон

В Казатинском лицее №2 с глубокой грустью вспоминают 13-летнюю Арину Подручную, погибшую в результате российской атаки в Винницкой области.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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13-летняя Арина Подручная

13-летняя Арина Подручная / © Facebook

Недавно российский беспилотник атаковал Казатинскую общину в Винницкой области. Удар пришелся на территорию между профессиональным училищем и общежитием.

В результате атаки погибли два человека: 13-летняя Арина Подручная и женщина, которая впоследствии скончалась в реанимации. Еще несколько человек, среди них дети, получили ранения разной степени тяжести.

О гибели девочки сообщили на странице Казатинского лицея №2.

Арина Подручная погибла из-за атаки на Виннитчину: в лицее рассказали о 13-летней ученице

В Казатинском лицее №2, где училась Арина, с глубокой грустью вспоминают ученицу.

«1 ноября в результате вражеского удара погибла наша ученица Арина Пидручная. Светлая, искренняя девочка, которая имела бы впереди всю жизнь…» — написали в сообщении учебного заведения.

Там также отметили, какой была девочка:

«Арина была настоящей гордостью — отличницей, невероятно добрым, светлым и отзывчивым ребенком, верной подругой и настоящей помощницей для всех. Ее искренняя улыбка, светлый взгляд и доброе сердце навсегда останутся в памяти каждого, кто ее знал. Невыразимая боль и невосполнимая потеря для родителей, семьи, друзей, лицея. Российский террор уносит самое дорогое — наших детей, наше будущее».

В конце коллектив лицея выразил соболезнования:

«Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и светлое воспоминание об Арине».

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что 1 ноября российский беспилотник типа «Шахед» попал между общежитием профессионального училища и учебным заведением в Казатинской общине Винницкой области. В результате атаки погибли 13-летняя девочка и женщина, еще шесть человек получили ранения, среди них четверо детей. Спасатели также ликвидировали пожары двух автомобилей, которые загорелись в результате попадания БПЛА.

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