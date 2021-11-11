"У него был рак": гражданская жена раскрыла детали смерти двоюродного брата экс-мэра Кривого Рога

Бориса Павлова нашли повешенным.

В Кривом Роге нашли повешенным двоюродного брата погибшего городского головы Константина Павлова – Бориса Павлова.

Гражданская жена брата покойного мэра Кривого Рога Бориса Павлова подробнее рассказала о его смерти.

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Информацию распространил местный Telegram-канал Кривого Рога.

Женщина, представившаяся Анастасией Тесленко, рассказала о том, что у Бориса был рак, а врачи отказались проводить ему операцию.

"У него был рак, его не хотели брать на операцию... В онкобольнице сказали, что не будут давать направление на операцию по стоме, потому что у него еще там обнаружили туберкулез", — рассказала Анастасия.

Консилиум врачей, по ее словам, на котором было принято решение об отказе в операции, состоялся 9 ноября.

В полиции отметили, что сообщение о смерти Бориса Павлова поступило от его гражданской жены. Признаков нападения или насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили, на все вопросы будут отвечать эксперты.

Как рассказал "Суспільне" сосед Бориса Павлова — Александр, умерший был по образованию медиком, в последнее время ремонтировал какую-то бытовую технику на центральном городском рынке. Был приветливым, коммуникабельным человеком, однако последний месяц стал замкнутым.

Ранее стало известно о гибели двоюродного брата покойного мэра Кривого Рога — Бориса Павлова. Мужчина, которому было около 50 лет, повесился дома. Это уже второй брат чиновника Константина Павлова, ушедшего на тот свет, который преждевременно погиб. Перед этим, 18 октября, в своей квартире нашли мертвым младшего родного брата мэра – Андрея Павлова.

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