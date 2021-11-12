У него были долги и проблемы с наркотиками: в Закарпатье нашли повешенным 19-летнего юношу

Знакомые усопшего говорят, что он был довольно замкнутым.
В селе Белки близ Иршавы Закарпатской области обнаружили тело 19-летнего парня. Юношу в петле нашли в среду вечером, 10 ноября.
Об этом сообщает сайт Рmg.ua со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Вероятно, молодой человек совершил суицид.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УКУ – "Умышленное убийство" с отметкой "Самоубийство".
По данным информагентства "Закарпатский Диалог", умершим оказался местный житель. По словам его товарищей, покойный был довольно замкнутым и имел проблемы с наркотиками. Также у него было много долгов. Вероятно, все это и стало причиной самоубийства.
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