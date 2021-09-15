"У него были гранаты, ножи и молоток, которым он меня бил": в Херсонской области мужчина хотел взорвать дом

"У него были гранаты, ножи и молоток, которым он меня бил": в Херсонской области мужчина хотел взорвать дом

Семейная ссора обернулась серьезным конфликтом.

Накануне в Херсонской области мужчина из-за семейной ссоры хотел взорвать гранатой дом, где проживает его семья.

Об этом пишет Суспільне.

Все началось с конфликта ночью, рассказывает жена задержанного Елена. Через некоторое время словесная перепалка переросла в драку.

"Два часа я пыталась с ним разговаривать, вырваться оттуда я не пыталась, потому что это было невозможно. У него были гранаты, ножи и молоток, которым он меня бил. Я пыталась с ним разговаривать, чтобы потянуть время и я смогла выйти оттуда. И потом у меня получилось выйти, я закрылась в комнате у детей, и с телефона ребенка позвонила бабушке, потому что мой телефон он забрал", — говорит жена задержанного Елена.

Такие ссоры последние четыре месяца происходили почти ежедневно. Накануне, говорит Елена, он получил предписание 10 дней не приближаться к ней и детям. Несколько дней он жил в доме матери. Когда мужчина пришел в ее дом — женщина не знает. Основной причиной такого поведения Елена называет их развод.

Друг детства задержанного Виталий Ляшко не верит в то, что рассказывает жена. Говорит, Алексей — добрый человек.

"Не знаю, что произошло, я с ним два месяца не виделся. А вчера его увидел, он нормальный, адекватный был. Кто его знает?" — говорит Виталий.

Родная тетя Алексея и его соседи ситуацию не комментируют. Не на камеру говорят, что Алексей просто так не смог бы поднять руку на женщину. Все, что случилось 13 сентября ночью, говорит тетя задержанного, спровоцировала сама жена.

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