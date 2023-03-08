У него были тяжелые ранения, но рвался в бой: в Киеве простились с героем войны Алексеем Соколовским

Его звали Алексей Соколовский, ему было 44 года, и он был народным героем Украины. Имел тяжелые ранения после боя под Донецким аэропортом, едва не потерял ногу, но снова пошел на войну, и снова в самую адскую точку фронта на Донетчине. Простились с героем в Михайловском соборе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Алексей Соколовский пошел воевать в 2014-м, тогда вблизи Донецкого аэропорта получил тяжелые ранения ноги. Была угроза ампутации. Долго лечился, чтобы снова начать ходить", — рассказывает корреспондентка.

"Мы в госпитале познакомились, у него была нога размозжена и ему имели ее ампитироватьи мы его уговорили, с врачами работали и были минуты, когда он говорил, я больше не могу, отрежьте мне эту ногу и я уже побегу, он измучен был. Если бы он был на протезе, что он остался бы, он бы на протезе пошел воевать", — рассказывает волнтерка Ольга Чихелидзе.

Алексей снова пошел воевать во время Великой войны и несколько недель назад погиб под Бахмутом. Проститься удалось только сейчас.

"О Леше только хорошее можно, когда отец в церкви священник говорил, что пусть бог простит, то я даже себе представить не могу, за что его можно простить, это был искренний человек. Я никогда не видела, чтобы он был злой, на кого-то злился, что-то плохое говорил", — делится волонтер Татьяна Грубенюк.

Напомним, что другой герой Украины, легендарный боец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" накануне своей гибели дал интервью, опубликованное после смерти отважного защитника.