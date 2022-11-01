"У него есть муж, но для государства его нет": зачем украинка выходит замуж за ЛГБТ-военного

Специалистка в сфере коммуникаций Леда Космачевская выходит замуж за украинского военного, который является представителем ЛГБТ-сообщества.

Своей историей она поделилась в Facebook.

По словам женщины, украинские власти до сих пор не ответили на запрос общества по поводу однополых браков. В частности – петицию об однополых браках.

"Я стану женой военного, который добровольно согласился защищать Украину и делает это с начала полномасштабного вторжения. Я беру на себя ответственность за поиск, опознание, захоронение, сообщение родственникам и знакомым. Это я при необходимости скажу врачу, что мой муж хотел стать донором. Это я не буду просить священника об отпевании, потому что мой муж этого не хотел. Это я выполню его последнюю волю и я встречу его первая, когда он вернется с победой", – отметила она.

Космачевская призналась, что у нее любимый, и он тоже военный. Но она решила пойти на такой шаг, чтобы стать посредницей реализации прав, которые не может получить партнер защитника.

Ее будущий муж и его партнер из-за ограничения украинского законодательства не могут жениться, хотя вместе в отношениях уже 15 лет.

"У моего будущего мужчины есть мужчина. Они вместе 15 лет. Но в юридической плоскости Украины его не существует. Это несправедливо, страшно, больно. Это уносит очень важное из жизни однополых пар", — добавила Леда Космачевская.

Она выразила надежду, что в Украине будут заботиться обо всех гражданах, не разделяя по гендеру и сексуальной ориентации.

Отметим, что в случае гибели украинского защитника закон предусматривает, что только самые близкие родственники обладают рядом прав, в частности, в отношении уведомления о смерти, выдаче тела и денежной компенсации.

Ранее MELOVIN рассказал о военном, которого не пускают в реанимацию к его парню, потому что юридически они не родственники.

Напомним, что в августе более 25 тысяч украинцев подписали петицию о легализации однополых браков.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что для легализации однополых браков нужно менять Конституцию, а во время военного положения это сделать невозможно.

Читайте также: