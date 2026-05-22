У некоторых водителей возникнут трудности при пересечении границы с Польшей: что произошло

Пункт пропуска на границе

В субботу, 23 мая, на пункте пропуска «Шегини — Медика» на границе с Польшей будет затруднено движение для грузового транспорта.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По информации польской стороны, на этом пункте пропуска будут продолжаться ремонтные работы по укладке асфальта на полосах движения для грузовых транспортных средств в направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины).

Работы продлятся с 07:00 до 19:00 по польскому времени (с 8:00 до 20:00 по Киеву).

«В связи с этим оформление и пропуск грузовиков будет осуществляться в замедленном режиме через полосу движения для автобусов», — предупредили в Госпогранслужбе.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.

