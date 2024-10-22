"У них будет выбор": Кулеба рассказал, что ждет население временно оккупированных территорий

По мнению экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, ментальное возвращение в украинский контекст людей, решивших остаться на временно оккупированных территориях, не является первоочередным вопросом, так как прежде чем возвращать людей, необходимо вернуть собственно захваченные россиянами территории.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

"Нам нужно думать не о ментальном возвращении людей с оккупированных территорий. Нам нужно думать о возвращении территорий. Вернем территории – вернем людей, не вернем территории – и людей не вернем", – заявил Кулеба.

Он уверен, что те, кто хотел остаться гражданином Украины и жить в нашем государстве, уже уехали с временно оккупированных территорий. В то же время, другие люди тоже сделали свой выбор и остались под оккупацией.

"Когда придет украинская власть, поднимет украинский флаг, у них будет выбор – не принуждение, а выбор. Если мы так сильно любим Россию, мы поедем в Россию. Если мы любим Россию в глубине души, но готовы быть лояльными гражданами Украины, мы останемся и будем лояльными гражданами Украины. А все эти истории о том, что вы сначала выиграйте битву за человеческие сердца и мысли, и это поможет вам вернуть территории – это все нерабочая история, которую нам навязывали в 2014–15 году западные эксперты", – отметил экс-министр.

Он напомнил, что около десяти лет назад западные эксперты предлагали сделать европейский канал, который транслировал бы на российскую аудиторию и открывал людям глаза на ложь российских пропагандистов.

"И там просто включат россияне и скажут: "Боже, "Первый канал" и РТР нас обманывали. Вот европейский канал, который говорит нам правду". Европейцы были детьми в 2014-15 годах. Мы были уже взрослыми, но поскольку у нас это "благоговение" перед иностранцами и европейскими интеллектуальным и финансовым ресурсами, то все сидели в Украине с открытыми ртами, слушали эту всю историю и поддакивали, что выиграем их мысли, а затем территории сами вернутся. Но ничего [само по себе – ред.] не вернется", – считает Кулеба.

По его мнению, сначала нужно забрать у оккупантов украинские территории.

"Потом привести туда свою школу, свою церковь, своих блоггеров. Пройдет время, и вот тогда вернутся все мысли и сердца", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, Кулеба рассказал, как узнал о своем увольнении. По его словам, эта новость не стала неожиданностью.

Читайте также: