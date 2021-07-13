"У них была договоренность": в Сети обсуждают заявление Авакова об отставке

Причиной отставки бессменного министра внутренних дел называют личную просьбу президента Зеленского.

Под конец рабочего дня во вторник, 13 июля, стало известно о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков, который занимает эту должность с 27 февраля 2014 года, написал заявление об отставке, которое в четверг, 15 июля, будет рассматривать Верховная Рада. В Сети активно обсуждают причины и последствия этого заявления, теряясь в догадках. ТСН.ua собрал реакцию политиков и пользователей соцсетей на это событие.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что заявление об отставке Арсен Аваков написал по личной просьбе президента Зеленского.

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"Могу предположить, что именно президент предложил господину Авакову написать такое заявление. Когда мы голосовали за его назначение, это были гарантии самого господина Зеленского, мы говорили тогда о том, что господин Аваков является крайне важным на этом посту, и мы поддержали его кандидатуру именно по рекомендации господина Зеленского. Я думаю, что у них была договоренность о том, что если президент попросит написать заявление, то господин Аваков сделает это независимо от того, хочет он этого или нет ", — сказала она в комментарии журналистам в парламенте.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко очень лаконично отреагировал на заявление об отставке своего шефа. "2694 дней на должности Министра внутренних дел Украины. Это 7 лет, 4 месяца, 16 дней и ночей. Спасибо Арсен Аваков за возможность работать вместе, учиться и делать добрые дела для пользы Украины ", — написал он на своей странице в Facebook.

Скриншот Facebook

Украинская журналистка, редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина также утверждает, что заявление об отставке Авакова попросил написать Зеленский. Правда, она отметила, что в Верховную Раду это заявление еще не попало и пока неизвестно, будут ли нужны голоса для отставки. "Собеседники под куполом говорят: если заявление личное, то да, наверное, будут", — отметила она.

Скриншот Facebook

Политолог Тарас Березовец назвал это заявление — игрой на опережение перед возможными досрочными президентскими и парламентскими выборами, а также намекнул на переговоры Зеленского с Меркель, во время которых говорилось об имплементации формулы Штайнмайера в законодательство Украины.

Скриншот Facebook

Актер, волонтер и руководитель благотворительной организации Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай видит в изменении главы МВД желание Офиса президента действовать более жестко по обузданию оппозиции. "С учетом того, что офис президента хочет жестких разгонов митингов, которых больше под офисом, то думаю, что это может и правда. Потому что Арсен Аваков, как комендант на Майдане, прекрасно знает, как проходят революции в Украине. И что с такой политикой власти — новая революция очень вероятна ", — написал он.

Скриншот Facebook

Политический эксперт, юрист-международник Андрей Смелый считает, что в Офисе президента хотят всадить в кресло кого-то еще более ручного.

Скриншот Facebook

Экс-боец батальона "Донбасс", внештатный сотрудник НАБУ Евгений Шевченко, обращаясь в своем посте к президенту Зеленского, посоветовал ему обновить весь силовой блок и руководителей ОПУ и назначить на их место "порядочных людей".

Скриншот Facebook

Общественный активист Роман Ратушный называет заявление Авакова или "разводкой", или попыткой министра "уйти, в его понимании, достойно". При этом от изменения главы МВД без изменения полицейской системы позитива он не видит.

Скриншот Facebook

Украинский политик, председатель Броварской районной государственной администрации Георгий Биркадзе заметил, что Аваков много сделал для нашей страны и поэтому заслуживает уважения.

"У меня есть позиция, что максимум, сколько человек может занимать должность — это 2 срока по 4 года. Я думаю, что полицию надо до конца реформировать, и в Украине есть достойные офицеры, которые могут служить не хуже, чем Аваков. А Арсен Борисович пусть отдохнет и с новыми силами пойдет дальше, кто знает, может на более высокую должность", — написал он.

Скриншот Facebook

Как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского.

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