"У них есть психологический забор": Зеленский отреагировал на неохотное снабжение Германией оружия для Украины

По словам Зеленского, у немцев есть "психологический забор по поставкам этой техники".

Об этом глава Украины сказал в интервью Reuters, видео которого опубликовал на своей странице в телеграмм-канале.

"Я бы сказал так, что вопрос бронетехники и танков у Германии вызывает такое мнение, как это немецкая техника будет на территории Украины. У них есть такой психологический забор по поставкам этой техники. Мне кажется, что это какая-то внутренняя их проблема. Я не считаю, что современная немецкая техника здесь, которая борется за правду и символизирует борьбу современной Германии против российского фашизма, и я не считаю, что они сейчас имеют какую-то аналогию относительно того, что было во время Второй мировой войны, я сейчас говорю о немцах. я считаю, что сейчас наоборот, что их техника сегодня для нас — это помощь.Бронированная техника важна для сохранения наших жизней.ПВО, о котором мы так долго говорили, и наконец немцы согласились.Мы ждем IRIS-T.Это мы говорим об обороне ", – сказал Зеленский.

Глава государства считает, что помощь от Германии очень необходима для Украины. Но добавил, что поставки техники, в частности танков, от других партнеров Украине могли бы толкнуть Германию вперед.

"Как защитить наших людей. Я понимаю, чего они опасаются, но не надо искать прични, когда ты действительно хочешь помочь. Для нас очень важна помощь немцев. Конечно, влияет поставка танков от США и других государств, они серьезно могли бы повлиять на решение немцев, я в этом уверен", — добавил он.

Напомним, в немецком Бундесвере выступили против поставок военной помощи Украине. Свое решение они объясняют, что каждая новая поставка ослабляет вооруженные силы Германии.

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