"У них – психологический слом": Карась об экс-заключенных в ВСУ, активно берущих в плен россиян

Бывшие заключенные активно воюют в рядах ВСУ. Есть феерические истории, когда они "залетали" и брали в плен кучу россиян.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал военный Евгений Карась.

"Просто скромные парни, бывшие заключенные воюют очень эффективно, очень жестко. Я представляю, как он пол года назад сидел, ушел воевать, реально тренировался и сейчас берет в плен взвод или роту россиян. И меньшим числом"

По словам военного, у этих эксузников есть психологический излом. И именно поэтому вряд ли этот человек еще когда-нибудь станет преступником.

"Потому что он сейчас чувствует себя реальным героем, полезным государству и сусп. Все его прошлое стирается, он заработал себе абсолютную индульгенцию, чтобы начать новую жизнь"

Ранее говорилось, что российские срочники в Курской области сдались в плен Украине, чтобы не быть убитыми кадыровцами.

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