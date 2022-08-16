"У них руки дрожат": звезды "Сніданку с 1+1" рассказали, как помогают украинским бойцам во время войны

Как ведущие совмещают работу и волонтерство.
Юрий Горбунов, Неля Шовкопляс и другие известные ведущие помогают во время войны. Они собирают деньги на автомобили и дроны, показывают военным кино и дарят хорошие эмоции. После работы на телевидении они едут в военных, в госпитале и тех, кто пережил оккупацию.
Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.
Юрий Горбунов ведет в прямом эфире трехчасовое утреннее шоу "Сніданок с 1+1", а затем следует на церемонию награждения детей за героические поступки.
Ведущий совмещает работу и волонтерство. Говорит, каждый приближает победу на своем фронте. Вспоминает выступление перед вернувшимися из ротации из-под Чернигова ребятами.
"Когда ты потом фотографируешься и у них руки держат и они говорят — как я мог подумать, что они здесь будут "Горбуновича Горбунова" обнимать. И ты понимаешь, насколько это важно. Когда они просят: "Слушай, у меня завтра у мамы день рождение, можешь поздравить на камеру?" И ты ей там: "Мария Петровна… Поздравляем вас, ваш сын герой. "И это все та составляющая эмоций, которые накапливаются и придают сил ребятам", – рассказывает звездный ведущий.
Выдавали бойцам бесплатные билеты на комедию "Бешеные соседи — новые истории", чтобы поддержать дух украинцев. Но с волонтерами Союза предпринимателей кино и телеиндустрии собирали деньги на авто.
"Это постоянные запросы относительно сигарет, относительно тепловизоров, бронежителей. Это то, что непрерывно… Например первая "скорая помощь", которую мы приобрели и передали еще тогда в Черниговскую область, она прожила два дня. Вы понимаете, что это такой расходный материал, который постоянно нужен», – рассказывает Горбунов.
Неля Шовкопляс помогала землякам из Харьковской области.
"У меня есть несколько собственных собраний, которыми я – они маленькие, но я ими горжусь – потому что на самом деле я чувствую какая это большая ответственность просить деньги у людей. Я точечно помогаю ребятам, которые стоят у меня на Барвенковском направлении. Стояли, точнее. Я сама из города Барвенково, это возле Изюма. Между Изюмом и Славянском. Все знают, что там сейчас происходит. И вот те пацаны, которые стояли там – они обращались за помощью. Дрон мы им купили. ведущая.
Передает слова поддержки Брыловцы, Керчи, Марьяновке и другим городам и Константин Грубич.
Константину пишут письма с оккупированных территорий, описывающих ужасы оккупации. Ведущий ежедневно записывает небольшие видео со словами поддержки людям в селах и городах оккупации в челлендже "Поддержи своих".
"Казачья Лопань это Украина! Не сдавайтесь", — говорит ведущий.
Звезды утреннего шоу призывают приобщаться к волонтерству и приближать нашу общую победу.
А увидеть любимых ведущих в эфире утреннего шоу "Сніданок с 1+1" можно на телеканале ТЕТ, в будни, с семи до десяти и в выходные — с восьми до десяти утра.
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