"У них такая экипировка, нам к такому идти лет 100", — оккупанты жалуются родным на обеспечение ВСУ

"У них такая экипировка, нам к такому идти лет 100", — оккупанты жалуются родным на обеспечение ВСУ

Российские оккупанты успели оценить экипировку воинов ВСУ.

По сравнению с ними, украинские воины выглядят, как космодесантники.

О беспорядке военнослужащих Вооруженных сил Украины оккупанты рассказывают в телефонных разговорах с родными. Разговор оккупанта с сестрой перехватила разведка Министерства обороны Украины.

"Да! Ты че, бледь, мы нищие ебные! У нас вооружение советское, блед. "Ночник" рядом лежит 85-го года. Блед, их поддерживает нах*й, НАТО., у них такая экипировка, еб*ть его в рот.... Нам к такому идти, нах*й, еще лет 100!

- Ага, и вы с ложкой и банкой тушенки, короче.

– Нет, на самом деле изменилось, просто на нас экономят", – говорят между собой родственники.

Оккупант жалуется на постоянные обстрелы их позиций и рассказывает, что некоторые российские воины "слетают с катушек".

В свою очередь сестра оккупанта его успокоила.

"Ты вернешься у тебя будет ПТСР. Ты можешь не спать по ночам. Ну, а может ты просто будешь агрессивная тварь", — сказала сестра оккупанта.

Сам оккупант заявил, что мысли о смерти у него есть, но таким образом он сможет обеспечить мать, и что он очень хочет получить легкое осколочное ранение, чтобы получить выплаты.

Напомним, украинские военные ликвидировали еще 200оккупантов, Генштаб обновил данные о потерях врага.

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