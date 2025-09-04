- Дата публикации
У низці областей повітряна тривога: є загроза БпЛА для Києва
Через загрозу атаки безпілотниками слід перебувати в укриттях.
У низці областей України повітряна тривога. Є загроза застосування ударних БпЛА для Києва.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Інформацію підтвердили у Повітряних силах.
«Київ — загроза застосування ворогом ударних БпЛА», — про це повідомляє ПС ЗСУ.
Станом на 10:13 «почервоніли» такі області:
Київська (Вишгородський район)
Чернігівська
Сумська (Шосткинський, Конотопський, Сумський)
Пізніше, близько 11:00, небезпека також додалася для мешканців Черкаської, Полтавської, Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня», — додали у ПСУ.