Украина
208
1 мин

У низці областей повітряна тривога: є загроза БпЛА для Києва

Через загрозу атаки безпілотниками слід перебувати в укриттях.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У низці областей України повітряна тривога. Є загроза застосування ударних БпЛА для Києва.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Інформацію підтвердили у Повітряних силах.

«Київ — загроза застосування ворогом ударних БпЛА», — про це повідомляє ПС ЗСУ.

Станом на 10:13 «почервоніли» такі області:

  • Київська (Вишгородський район)

  • Чернігівська

  • Сумська (Шосткинський, Конотопський, Сумський)

Пізніше, близько 11:00, небезпека також додалася для мешканців Черкаської, Полтавської, Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня», — додали у ПСУ.

