У одесситки, которая превратила квартиру в свалку, забрали 9-летнего сына (фото)

У одесситки, которая превратила квартиру в свалку, забрали 9-летнего сына (фото)

Трудно поверить, что в таких условиях жил ребенок.

В Одессе на проспекте Добровольского женщина превратила квартиру в свалку. Вместе с матерью жил 9-летний сын.



Об этом пишет местное издание usionline.com.

В квартире — вонь, антисанитария, мусор. Более того, женщина не выводила на улицу собаку: животное все время находилось в доме и ходило в туалет в этой же квартире

В таких ужасных условиях жил 9-летний Давид. Его старшие брат и сестра переехали к отцу, а он, несмотря на ужасные условия, остался с мамой. Накануне ребенка, наконец-то, удалось забрать.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

А в Геническе (Херсонская область) женщина в нетрезвом состоянии ходила по улице с ребенком и все время падала. Горе-мать получила от патрульных протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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