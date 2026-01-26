"У одного кишка выпадает, у другого онкология": Алина Михайлова о провале мобилизации

Победу одерживает пехота, а ее нет: Алина Михайлова о реальном состоянии на фронте / © ТСН.ua

Командир медицинской службы «Ульф», депутат Киевсовета и девушка покойного Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) Алина Михайлова заявила о катастрофической нехватке пехоты на фронте и провале мобилизации.

Об этом она сказала в интервью «24 каналу».

«Так уж некого сажать в эти окопы, в эти блиндажи, и особенно не кем держать эту линию обороны. Это главная проблема 2025 года, по моему мнению. Можно посмотреть по количеству СЗЧ в прошлом месяце, не хочу озвучивать эти цифры, но они доступны всем», — отметила военнослужащая.

По ее приблизительным подсчетам, из мобилизованных за месяц 70% ушли в СЗЧ.

Михайлова прокомментировала информацию, что только в сентябре 2025 года в Украине зафиксировано более 20 тысяч случаев самовольного ухода из части (СЗЧ). А по неофициальным данным, Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек. Таким образом, войско пополняется примерно на 10 тысяч бойцов ежемесячно.

«У нас 10 тысяч тех, кто — кривые, косые — хоть как-то доходят до базовой общевойсковой подготовки, и те, кому не удалось просто убежать за забор. Поэтому эта цифра будет расти, и дальше будет еще хуже. Очень „оптимистический“ разговор у нас», — откровенно признала Михайлова.

Парамедик отметила, что «победу одерживает пехота, а пехоты у нас нет».

«Мы ловим непригодных, пытаемся сделать из них пригодных, они уходят в СЗЧ. Этот круговорот людей в природе — огромная нагрузка на командиров, медиков. Потом нам говорят, что у вас есть боевой численный состав, мы дали вам 30 тысяч человек в этом месяце. Но 20 тысяч ушли в СЗЧ. Где еще десять тысяч? У одного кишка выпадает, у другого онкология, тот глухой, тот слепой, у того стадия шизофрении и сидит на таблетках. Это те, кто должен держать Покровск, Межеву? Это смешно, это страшно, но у кого есть галочка, что мы это сделали. Поэтому победу одерживает пехота. Пехоты критически нет, ее не будет, потому что никто не заинтересован в том, чтобы увеличивать ее количество», — подытожила Алина Михайлова.

Ранее руководитель волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил о стратегическом кризисе на фронте, который может стоить Украине государственности.