У "ограниченно пригодных" осталась неделя: что ждет тех, кто не прошел повторную ВВК

Признанные «ограниченно пригодными» должны пройти повторный медосмотр до 5 июня 2025 года

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Военнообязанные, признанные ранее «ограниченно пригодными», должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня 2025 года, как того требует закон. Нарушителей требований законодательства будут штрафовать, разыскивать и принудительно доставлять в ТЦК силами полиции.

Об этом сообщил начальник отдела военного учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктор Полторакин в комментарии «Житомир.инфо».

«Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые по результатам прохождения медицинского осмотра военно-врачебной комиссии были признаны ограниченно пригодными к военной службе, обязаны до 5 июня этого года пройти повторное медицинское освидетельствование ВВК, для определения степени пригодности к военной службе. До истечения срока осталось совсем немного. Тем, кто не прошел, я рекомендую это сделать. Нарушители требований этого закона будут привлекаться к административной ответственности», — предупредил представитель ТЦК.

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Он уточнил, что суммы штрафов за это нарушение установлены немалые — от 17 тысяч гривен. Кроме того, нарушители правил военного учета могут автоматически оказаться в розыске.

«Пока разъяснения не было. Но у нас был схожий момент, что лица, не обновившие в установленный срок [военно-учетные — ред.] данные, автоматически системой “Оберіг” были закинуты в розыск», — отметил Полторакин.

Он также напомнил, что полицейские вправе останавливать людей на улице для проверки документов. И если во время такой проверки окажется, что мужчина находится в базе разыскиваемых лиц, это является достаточным основанием, чтобы задержать его и доставить в ТЦК для составления протокола, вынесения постановления и привлечения к административной ответственности.

«Дополнительно извещаю, что лицо, объявленное в розыск, не может быть забронировано предприятием», — подчеркнул представитель ТЦК.

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По его словам, военнообязанные могут проверить свой статус пригодности к военной службе в военном билете или в приложении «Резерв+». Чтобы получить направление для прохождения ВВК, необходимо обратиться в свой ТЦК или сгенерировать электронное направление в «Резерв+».

Напомним, примерно половина военнообязанных мужчин, имевших статус «ограниченно пригодный» к военной службе, уже прошли повторную ВЛК. Подавляющее большинство из них были признаны годными.