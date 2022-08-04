У оккупантов "кончились" БТГ десантников, поэтому в командовании изобрели упрощенную структуру для наступления на Херсонщине

Российские оккупанты понесут потери в "спецоперации", а пополнять личный состав нечем.
Так что БТГ российские захватчики переструктурировали в меньшие подразделения.
Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.
"В связи с потерями среди личного состава, в Воздушно-десантных войсках РФ больше нет полноценных батальонных тактических групп. Из-за невозможности компенсировать потери в ВДВ переходят на новую упрощенную структуру. Все БТГ переформатированы на "штурмовые группы" численностью до 200 военнослужащих. Такими группами планируется проводить наступательные действия в Херсонской области", — сообщил Цымбалюк.
Напомним, что в Генштабе России издали сожженную солому за уничтоженные ракеты в HIMARS.
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