"У оккупантов начинается агония": в Минобороны рассказали о результатах 5 суток борьбы Украины с российскими оккупантами

"У оккупантов начинается агония": в Минобороны рассказали о результатах 5 суток борьбы Украины с российскими оккупантами

Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери.

На пятые сутки интервенции русские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы".

Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены на оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал.

Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления.

Теперь «Харьковский трибунал» должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его уже «превзошли».

Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери. Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует.

На экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти.

К уничтожению армии кафиров присоединилось международное ИТ-сообщество.

Повышаются поставки оружия и всего необходимого из Европы.

Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте.

Сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им лжет. Что нет никакой «спецоперации». Есть обычная захватническая война. На которой погибли тысячи россиян. Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом.

В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов, граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался взбешенным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления", — рассказал о ситуации Резников.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: