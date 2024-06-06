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У оккупантов не было шансов: ВСУ показали мощные кадры разгрома российской бронетехники (видео)

У оккупантов не было шансов: ВСУ показали мощные кадры разгрома российской бронетехники (видео)

Бронетехника РФ/Иллюстративный фото / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Финальные кадры действительно впечатляют.

У села Урожайное Донецкой области ВСУ мощно разгромили вражескую бронетехнику. Пехота РФ была ликвидирована.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали мощные кадры разгрома российской бронетехники

ВСУ показали мощные кадры разгрома российской бронетехники

"Неудачный наскок противника завершился методическим истреблением пехоты, оставшейся без прикрытия и шансов на спасение", – отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 6 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 515 тысяч военнослужащих. За сутки уничтожено 1300 кафиров.

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