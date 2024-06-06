Финальные кадры действительно впечатляют.
У села Урожайное Донецкой области ВСУ мощно разгромили вражескую бронетехнику. Пехота РФ была ликвидирована.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Неудачный наскок противника завершился методическим истреблением пехоты, оставшейся без прикрытия и шансов на спасение", – отметил он.
Напомним, по состоянию на утро 6 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 515 тысяч военнослужащих. За сутки уничтожено 1300 кафиров.
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