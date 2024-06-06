У села Урожайное Донецкой области ВСУ мощно разгромили вражескую бронетехнику. Пехота РФ была ликвидирована.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали мощные кадры разгрома российской бронетехники

"Неудачный наскок противника завершился методическим истреблением пехоты, оставшейся без прикрытия и шансов на спасение", – отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 6 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 515 тысяч военнослужащих. За сутки уничтожено 1300 кафиров.

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