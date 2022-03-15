"У оккупантов нет корней, нет памяти и нет души": Зеленский о ночных бомбардировках городов Украины

"У оккупантов нет корней, нет памяти и нет души": Зеленский о ночных бомбардировках городов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что российский враг продолжает беспощадно уничтожать города и инфраструктуру Украины.

"Прошлой ночью почти по всей территории нашего государства были воздушные тревоги. Ракетным ударом разрушен аэропорт в Днепре, Харьков – российские авиабомбы били по жилым кварталам, еще артиллерия, еще минометы. Бои продолжаются и в области: Изюм, Чугуев.

Продолжается разбор завалов в Ровно после ракетного удара по телевышке. По состоянию на данный момент известно о 19 погибших.

Древний Чернигов, Остер, переживают такую жесткую атаку со стороны России, что она стерла в пыль любые свои претензии на культурную связь с временами Руси.

У оккупантов нет корней, нет памяти и нет души. Российские войска атаковали Киев, атаковали киевлян. Четыре жилых дома разрушены, разбор завалов еще продолжается. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших в Киеве", — заявил он.

Президент Владимир Зеленский также обратился к оккупантам.

"Скажу вам по-русски. Это в нашей столице. В городе, о котором вы, собственно говоря, всегда говорили: "Мать городов русских". Который сделал наши народы историческими и который вы сегодня бомбили. Просто людей, жилые массивы. Бомбили и снова бомбили. Нам таких детей точно не надо. Спасибо."