У оккупантов паника: в Крыму начали готовить укрытия на случай "экстренной ситуации"

На временно оккупированном полуострове россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай "угроз".
Во временно оккупированном городе Алупка, в Крыму россияне готовят бомбоубежища на случай "экстренной ситуации".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированном полуострове Крым россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай "угроз", — пишет ведомство.
Также с жителями некоторых домов провели "разъяснительную работу" по действиям на случай экстренной ситуации.
Захватчики особо отмечали обнаружение в небе дронов, ведь это свидетельствует о подготовке врага к вероятному контрнаступлению. В результате на полуострове увеличиваются панические настроения.
Напомним, 26 апреля в центре оккупированного Севастополя раздался взрыв.
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