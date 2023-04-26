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У оккупантов паника: в Крыму начали готовить укрытия на случай "экстренной ситуации"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
577
Время на прочтение
1 мин
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У оккупантов паника: в Крыму начали готовить укрытия на случай "экстренной ситуации"

В Крыму начали готовить укрытие на случай "экстренной ситуации". / Фото: Жовта стрічка

На временно оккупированном полуострове россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай "угроз".

Во временно оккупированном городе Алупка, в Крыму россияне готовят бомбоубежища на случай "экстренной ситуации".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированном полуострове Крым россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай "угроз", — пишет ведомство.

Также с жителями некоторых домов провели "разъяснительную работу" по действиям на случай экстренной ситуации.

Захватчики особо отмечали обнаружение в небе дронов, ведь это свидетельствует о подготовке врага к вероятному контрнаступлению. В результате на полуострове увеличиваются панические настроения.

Напомним, 26 апреля в центре оккупированного Севастополя раздался взрыв.

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Дата публикации
Просмотры
577
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