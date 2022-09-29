У оккупантов в Херсонской области трясутся ноги от HIMARS и наступления ВСУ: перехват

Российские оккупанты, находящиеся на Херсонщине, очень боятся наступления украинских военных и американской реактивной артиллерийской системы HIMARS, которая есть на вооружении ВСУ.

От этого у оккупантов трясутся ноги.

Именно так свое впечатление от войны на юге Украины описывает один из российских захватчиков, передает СБУ.

В телефонном разговоре, который перехватила спецслужба, оккупант рассказывает другу, что украинские военные беспощадно гонят врага с украинской земли: "Чем они нас только не засыпают: и "Градами" и х*ядами. Села, которые раньше были нашими, отжали, они выгнали наших".

Захватчик жалуется, что от одного только слова "Хаймарсы" у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.

"Здесь ноги трясутся. Он бьет, аж земля трясется. Здесь наши все дрыщат", - сказал он.

В СБУ посоветовали рашистам сдаваться в плен, чтобы "ноги у них не тряслись".

Для этого действуют новые телефоны "Горячей линии": +380665803498, +380931192984. На них могут обратиться и сами военнослужащие и их родственники.

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