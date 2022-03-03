У оккупантов закончилась Z-техника и они пересаживаются на гражданские авто (видео)

У оккупантов закончилась Z-техника и они пересаживаются на гражданские авто (видео)

Оккупанты колоннами ездят в технике украинцев.

ВСУ уничтожили большое количество военной техники оккупантов, они пересаживаются на гражданские автомобили.

В Сети опубликовали видео, на котором видно, на чем передвигаются кафиры.

У кафиров уже нет техники, из-за того, что ее уничтожили ВСУ, из-за этого они воруют авто у гражданских и дополняют ими свои колонны.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: