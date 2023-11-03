У оккупантов изрядно "подгорело": в центре Волновахи громкий "прилет" по дому культуры

Сегодня, 3 ноября, в центре Волновахи было очень громко. Атакован так называемый ДКЖ ("Дом культуры железнодорожников").

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Волновахе атаковали "Дом культуры железнодорожников" / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Разумеется, подчеркнул Андрющенко, что никакой культурой там не пахло. Местные говорят, что у оккупантов и коллаборантов неплохо "подгорело".

"Ждем подробностей. Хорошая новость", – написал Андрющенко.

Напомним, в Волновахе российские оккупанты совершили "дикое" убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей. Несмотря на игнорирование тысяч других своих военных преступлений, россияне внезапно начали расследовать именно это дело.

Читайте также: