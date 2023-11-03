У оккупантов изрядно "подгорело": в центре Волновахи громкий "прилет" по дому культуры

Россиянам становится все опаснее находиться на оккупированных территориях.
Сегодня, 3 ноября, в центре Волновахи было очень громко. Атакован так называемый ДКЖ ("Дом культуры железнодорожников").
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Разумеется, подчеркнул Андрющенко, что никакой культурой там не пахло. Местные говорят, что у оккупантов и коллаборантов неплохо "подгорело".
"Ждем подробностей. Хорошая новость", – написал Андрющенко.
Напомним, в Волновахе российские оккупанты совершили "дикое" убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей. Несмотря на игнорирование тысяч других своих военных преступлений, россияне внезапно начали расследовать именно это дело.
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