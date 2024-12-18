У окупантов стоит задача в определенные сроки захватить Большую Новоселку и Курахово — военный обозреватель

Похоже, что у окупантов стоит задача в определенные сроки захватить Большую Новоселку и Курахово, а также подобраться основными силами непосредственно к городской черте Покровска.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

"Иначе объяснить столь высокую интенсивность боев и перегруппировку дополнительных резервов по другим направлениям на вышеупомянутые, я не могу. Наши "пожарные" бригады, полки и батальоны контратакуют — на следующий день на тех участках враг выставляет х 1,5-2 от того, что было на участке. Враг закидывает мясом, не оглядываясь ни на что", — говорится в сообщении.

"Очень там сложно. Наши воины делают гораздо больше, чем позволяют возможности! Но давайте понимать, что планы врага – это исключительно планы врага. Они могут планировать что угодно. Вопрос в том, какое будет противодействие этому, особенно на ранних этапах", — резюмировал военный обозреватель.

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Ранее военный журналист раскритиковал возведение Генштаба ВСУ по Кураховому. Он считает, что эти данные ложны.

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