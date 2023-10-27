У окупантов в Мариуполе возник дефицит топлива из-за наступления на Авдеевку — партизаны

Российские захватчики в Мариуполе испытывают серьезный дефицит топлива из-за массового использования военной техники в наступлении под Авдеевкой.

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Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

"Наши агенты, совместно с представителями Мариуполь. Сопротивление, зафиксировали массовую переброску разной военной техники и автоцистерн Мариуполем. Они направляются в сторону Запорожской области и Авдеевки", — говорится в сообщении.

Партизаны заявили, что дефицит топлива возник из-за нас тупо захватчиков на Авдеевском направлении, что привело к заключению с логистикой.

"Оккупантам приходится подвозить топливо из глубокого тыла российских регионов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму российские захватчики усиливают защиту железнодорожных поездов из-за постоянных диверсий на железнодорожных объектах.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях Херсонской области враг продолжает проводить принудительную паспортизацию.

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