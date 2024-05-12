У оккупантов за неделю — минус три Су-25: Коваленко объяснил, что это значит для российской армии

В оперативной зоне мог появиться инструментарий, помогающий бороться с российской авиацией.

Украинские военные за неделю сбили уже три российских штурмовика Су-25. Всех "приземлили" в районе Авдеевки.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как отмечается, первый Су-25 украинские военные сбили 4 мая, второй – 9 мая, а третий – 11 мая. Приземлили их в районе Авдеевки, где раньше окупать безнаказанно хозяйничали.

По словам Коваленко, в этой оперативной зоне мог появиться инструментарий, помогающий бороться с российской авиацией.

“Что же касается Су-25, то потери этих самолетов для РВВ относятся к болезненным. Это связано с тем, что Су-25 в России не производят. Их ремонтируют, обслуживают, модернизируют, но не производят. Согласно данным из открытых источников, в начале 2021 года воздушно-космические силы РФ имели в своем составе до 200 единиц разной модификации и степени боеспособности штурмовиков Су-25. С 2022 года верифицированные потери Су-25 составили 31 самолет, согласно общим данным потери гораздо больше. И каждая такая потеря – безвозвратна”, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что Су-25 – это основная рабочая "птичка" российской армии, которая задействуется для поддержки сухопутных операций на тактическом уровне.

"Анигиляция этой компоненты может привести к тому, что в определенный момент осуществления подобной поддержки сухопутных операций таким компонентом для России станет невозможным", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, что наступление российских войск на Авдеевском направлении приостановлено. Нет такой активности врага, когда он массированно продвигался.

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