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У ответственного за закупки должностного лица Минобороны провели обыски — СМИ

У ответственного за закупки должностного лица Минобороны провели обыски — СМИ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У ответственного за закупки должностного лица Минобороны провели обыски — СМИ

Обыски у чиновника Минобороны в Хмельницкой области / Фото: Украинская правда

Махинаторы якобы провернули сделку на закупке продуктовых наборов для воинских частей четырех областей Украины.

В четверг, 21 сентября, в Хмельницкой области сотрудники Нацполиции и СБУ провели обыски у чиновника Минобороны, который организовал "бизнес" на закупках для военных и, как считает следствие, присваивал бюджетные средства.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации неназванного источника УП, начальник управления продовольственного обеспечения тыла командования Сил логистики ВСУ полковник Александр Козловский вместе со своей женой и ее родителями провернули сделку по закупке продуктовых наборов для воинских частей четырех областей Украины.

Для этого они создали несколько предприятий, через которые поставляли продукты питания для военных по завышенным ценам. Разницу в стоимости продуктов, как сообщает источник, махинаторы присвоили.

На опубликованном УП фото видны разложенные на полу квартиры купюры – доллары и гривны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, обыски в этот день правоохранители также провели в рабочем кабинете полковника Козловского в Командовании Сил логистики ВСУ Минобороны.

Напомним, в июле этого года стало известно, что Минобороны закупало подсолнечное масло по 111 гривен за килограмм.

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Дата публикации
Просмотры
1022
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