- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 674
- Время на прочтение
- 2 мин
У патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья: украинцев призвали молиться
ПЦУ обратилась к пастве с призывом молиться за здоровье почетного патриарха Филарета.
В Православной церкви Украины (ПЦУ) 26 августа заявили об ухудшении состояния здоровья 96-летнего почетного патриарха Филарета. Паству призвали молиться.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской Митрополии.
«В связи с очевидным ухудшением состояния здоровья почетного патриарха Филарета (Денисенко) призываем всеукраинскую паству возносить молитвы за его здоровье», — говорится в коротком заявлении.
Заметим, что 24 августа Филарет провел богослужение во Владимирском кафедральном соборе в Киеве и поздравил верующих с Днем Независимости Украины.
«Пусть Господь посылает нашей Украине мир, благодество и всякое благополучие, потому что наш народ много перестрадал, и, видимо, будет страдать. Но всяким страданиям бывает конец. И поэтому мы просим, чтобы Господь сократил эти страдания, и чтобы мы дождались мира и спокойствия и всякого благоденствия», — сказал почетный патриарх.
Что известно о Филарете — биография
Патриарх Филарет, в миру Михаил Денисенко, родился 23 января 1929 года в Донецкой области. Окончив Московскую духовную академию, в 1962 году стал епископом.
Филарет был сторонником независимой украинской церкви и в 1992 году инициировал создание Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), а в 1995 году возглавил ее.
В 2018 году принял участие в Объединительном соборе, на котором была основана Православная Церковь Украины (ПЦУ). Впоследствии у Филарета возникли разногласия с ее руководством.
Сейчас имеет статус почетного патриарха ПЦУ и находится «на покое», сохраняя часть привилегий, но не участвуя в управлении церковью.
Напомним, в 2022 году Филарет обращался в суд, чтобы обязать Госслужбу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановление о восстановлении УПЦ КП.