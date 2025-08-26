У патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья: украинцев призвали молиться

Почетный патриарх Филарет

В Православной церкви Украины (ПЦУ) 26 августа заявили об ухудшении состояния здоровья 96-летнего почетного патриарха Филарета. Паству призвали молиться.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской Митрополии.

«В связи с очевидным ухудшением состояния здоровья почетного патриарха Филарета (Денисенко) призываем всеукраинскую паству возносить молитвы за его здоровье», — говорится в коротком заявлении.

Заметим, что 24 августа Филарет провел богослужение во Владимирском кафедральном соборе в Киеве и поздравил верующих с Днем Независимости Украины.

«Пусть Господь посылает нашей Украине мир, благодество и всякое благополучие, потому что наш народ много перестрадал, и, видимо, будет страдать. Но всяким страданиям бывает конец. И поэтому мы просим, чтобы Господь сократил эти страдания, и чтобы мы дождались мира и спокойствия и всякого благоденствия», — сказал почетный патриарх.

Что известно о Филарете — биография

Патриарх Филарет, в миру Михаил Денисенко, родился 23 января 1929 года в Донецкой области. Окончив Московскую духовную академию, в 1962 году стал епископом.

Филарет был сторонником независимой украинской церкви и в 1992 году инициировал создание Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), а в 1995 году возглавил ее.

В 2018 году принял участие в Объединительном соборе, на котором была основана Православная Церковь Украины (ПЦУ). Впоследствии у Филарета возникли разногласия с ее руководством.

Сейчас имеет статус почетного патриарха ПЦУ и находится «на покое», сохраняя часть привилегий, но не участвуя в управлении церковью.

Напомним, в 2022 году Филарет обращался в суд, чтобы обязать Госслужбу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановление о восстановлении УПЦ КП.