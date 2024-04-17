У переселенки из Донетчины начались роды прямо в эвакуационном поезде

Женщина на 9 месяце беременности решила покинуть опасную прифронтовую зону. Просто во время путешествия у нее начались схватки.

У переселенка из Донецкой области начались схватки прямо в эвакуационном поезде

Об этом передают Ровенская ОВА и "Укрзализныця".

Так, сегодня, 17 апреля, в Ровенскую область четвертый эвакуационный поезд из Донецкой области — 25 эвакуированных из Покровска пассажиров, в том числе 5 детей и 2 человека с инвалидностью.

Среди пассажиров также была женщина на 9 месяце беременности: прямо во время путешествия у нее начались схватки.

"Наши проводники вызвали скорую на ближайшую станцию следования поезда, помогли собрать вещи, находились рядом с пассажиркой, успокаивая ее, и передали женщину в руки медиков на станции в Кировоградской области", — отметили в "Укрзализныци".

Роды прошли успешно, у женщины родился мальчик.

Напомним, что в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию из ряда населенных пунктов.

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