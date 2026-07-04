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ТСН в социальных сетях

Взрыв в Одесской области

Взрыв в Одесской области / © Telegram

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1557
Время на прочтение
1 мин
Взрыв в Одесской области

У побережья в Одесской области прогремел мощный взрыв: момент запечатлели на видео

На опубликованных кадрах виден столб воды после взрыва.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В субботу, 4 июля, в ГрибовкеОдесской области у побережья произошел взрыв. В этот момент на пляже находились люди.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как после мощной детонации поднимается столб воды.

По данным местных Telegram-каналов, к побережью вынесло «Шахед». На место прибыли пиротехники, которые произвели подрыв, предупредив находившихся поблизости отдыхающих.

Напомним, ранее мы сообщали, что в пригороде Одессы из-за крупной аварии на канализационном коллекторе уже более недели неочищенные стоки выливаются прямо в море. С отравлениями в больницу после купания в загрязнённой воде начали обращаться отдыхающие.

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Дата публикации
Количество просмотров
1557
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