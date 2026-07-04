- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1557
- Время на прочтение
- 1 мин
У побережья в Одесской области прогремел мощный взрыв: момент запечатлели на видео
На опубликованных кадрах виден столб воды после взрыва.
В субботу, 4 июля, в ГрибовкеОдесской области у побережья произошел взрыв. В этот момент на пляже находились люди.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как после мощной детонации поднимается столб воды.
По данным местных Telegram-каналов, к побережью вынесло «Шахед». На место прибыли пиротехники, которые произвели подрыв, предупредив находившихся поблизости отдыхающих.
Напомним, ранее мы сообщали, что в пригороде Одессы из-за крупной аварии на канализационном коллекторе уже более недели неочищенные стоки выливаются прямо в море. С отравлениями в больницу после купания в загрязнённой воде начали обращаться отдыхающие.