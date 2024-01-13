У полицейских будет неограниченный доступ к жилью владельцев оружия: юрист о рисках нового законопроекта

Сотрудники МВД смогут в любое время осуществлять проверку граждан, имеющих разрешение на оружие.

Юрист Евгений Пронин рассказал о рисках, предусмотренных в законопроекте о гражданском обращении оружия. По его словам, "предложения, мягко говоря, дикие".

Об этом он написал в своем Telegram.

Так, короткоствольное нарезное огнестрельное оружие можно приобрести только с 30 лет в случае наличия 5-летнего предварительного владения другого разрешенного оружия до этого и только через пять лет после окончания военного положения.

"Масло масляное, намазанное машинным маслом. Награднячки (наградное оружие — ред.) будут позволять носить уже с начала действия изменений в закон. Ну и награждение с правом ношения такого оружия возможно хоть с 18 лет. Появится уголовная ответственность за незаконное обращение с гладкоствольным. Сегодня есть административная ответственность", – отметил он.

Также появится неограниченный доступ работников МВД к жилью владельцев оружия с целью проверки в любое время и уголовная ответственность за ношение собственного зарегистрированного оружия в виде лишения свободы до трех лет.

"Теперь о транспортировке оружия, его основных частей и/или боеприпасов к оружию за пределы области, нужно обязательно сообщать органу Цацпола Украины. Сюр. Это убийство стрелкового ремесла, увеличение объемов травматического оружия и почти полное копирование российского закона об оружии", — резюмировал юрист.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о гражданском обращении оружия.