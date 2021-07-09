У порезанного под Кривым Рогом малыша умер мозг, а его обидчика суд взял под стражу

У порезанного под Кривым Рогом малыша умер мозг, а его обидчика суд взял под стражу

28-летний Сергей Федотов порезал маленького, потому что хотел отомстить бывшей.

9 июля в зале Софийского районного суда Днепропетровской области арестовали подозреваемого в покушении на убийство двухлетнего мальчика.

Как сообщает Национальная полиция Днепропетровской области, мужчина находится под стражей 60 суток без права внесения залога.

"Ему грозит пожизненное заключение за покушение на умышленное убийство и незаконное лишение свободы или похищение человека. Досудебное расследование продолжается", — сообщают в полиции.

Также как стало известно, у пострадавшего двухлетнего Миши врачи диагностировали смерть мозга. Эту новость маме сообщили 9 июля, после многих попыток спасти малышу жизнь. Как сообщил Telegram канал "Олег Ермолинский — блог Кривого Рога", маленького еще не отключили от аппаратов, поддерживающих работу сердца.

В комментарии журналистам, который опубликовал местный Telegram канал, мать двоих детей рассказала: ее старшая дочь все видела собственными глазами. Женщина подчеркнула, что мужчина издевался над ее сыном. Мальчик был связан, а отчим "тыкал ножом". Кроме того, преступник угрожал ребенку, что сейчас "спустит ему воздух", и спрашивал: "Ты какой хочешь смерти, медленной или быстрой?".

Напомним, 7 июля задержали мужчину, который нанес ножевые ранения двум детям. 28-летний житель села Девладово связал детей 2 и 7 лет и нанес им несколько ножевых ранений в различные части тела. О том, что произошло, в полицию сообщила 26-летняя мать детей. Злоумышленник перерезал 2-летнему ребенку горло.

Сергей Федотов скрывался от полиции на чердаке сарая соседнего дома. На задержании он оказал сопротивление и отказывался выходить.

Сергей Федотов.

Как сообщают в полиции Днепропетровской области, был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Новости Украины: мужчина резал 2-летнего мальчика, чтобы отомстить бывшей Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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