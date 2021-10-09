У Порошенко отвергли обвинения о якобы его связи с Медведчуком

У Порошенко отвергли обвинения о якобы его связи с Медведчуком

Генпрокурорка Ирина Венедиктова заявила, что в угольной схемы на Донбассе были причастны высшие должностные лица государства.

В партии "Европейская солидарность" отвергли обвинения о якобы связи их лидера, експерзидента Украины Петра Порошенко с народным депутатом Виктором Медведчуком, подозреваемым в государственной измене.

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Об этом сообщает "Укринформ".

Так, в политсиле называют утверждение о якобы связм Порошенко с Медведчуком "старым и абсолютно бездоказательным фейком".

Напомним, 8 октября во время брифинга председатель СБУ Иван Баканов заявил, что после объявления нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку подозрения в госизмене из-за организации схем с закупкой Украиной угля у террористов, следствие отрабатывает версию о причастности к этому процессу тогдашней руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним:

Новости Украины: Медведчуку объявили новое подозрение

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