У Порошенко заявили, что он не собирался встречаться с Орбаном во время командировки

В "ЕС" уверяют, что Порошенко намеревался посетить только Польшу и США.

В партии "Европейская солидарность" заявили, что у их лидера Петра Порошенко во время своей заграничной командировки не было планов встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

"Вызывают откровенное удивление попытки властей оправдать фактический срыв визита лидера оппозиции Петра Порошенко в Вашингтон контрразведывательной информации СБУ о вероятности встречи пятого президента Украины с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и теоретическое использование беседы российскими спецслужбами", – пишет партия.

В политсиле заявили, что Порошенко планировал поездки в Польшу и Соединенные Штаты, а заявление СБУ о намерениях посетить Венгрию в партии назвали ложным.

Кроме того, в партии обвинили власти в том, что они не выпустили за границу других депутатов от "ЕС", получивших приглашение на Форум Международного демократического союза, а также на встречи в Пентагоне, Конгрессе, Госдепе США.

В частности, речь идет о народных депутатах Иванне Климпуш-Цинцадзе, Ирине Геращенко и Марине Ионовой.

Напомним, ранее в пресс-службе СБУ сообщили, что Петра Порошенко не выпустили за границу, потому что он мог стать инструментом в руках российских спецслужб.

Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что командировка экспрезидента Украины Петра Порошенко, которого на днях пограничники не выпустили из страны, была отменена.

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