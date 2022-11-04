У президента "Мотор Сичи" арестовали все имущество: его стоимость почти 1 млрд гривен

У фигурантов громкого дела о сотрудничестве АО "Мотор Сич" с россиянами обнаружили большие суммы наличных, транспортные средства, недвижимость и корпоративные права в коммерческих предприятиях.

По материалам следователей Службы безопасности наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Их обоих подозревают в работе на агрессора.

Об этом сообщили в пятницу, 4 ноября, в пресс-службе СБУ.

Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд грн. Это, прежде всего, средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов.

Президент "Мотор Сичи" занимался коммерцией

В ходе расследования сотрудники СБУ установили, что руководитель "Мотор Сичи" является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения — ПАО "Мотор Банк".

Также следователями разоблачена причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций.

В связи с этим Служба безопасности предприняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого.

В чем обвиняют руководителей "Мотор Сечи"

По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в РФ.

Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев и начальник Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для российской армии.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.

Следователи Службы безопасности сообщили организаторам сделки о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что оба фигуранта были задержаны контрразведкой СБУ в октябре этого года. Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для президента "Мотор Сичи" в виде содержания под стражей.

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